L’evoluzione di Dacia duster tra funzionalità e design. Dodici anni all’insegna del miglior rapporto qualità/prezzo

In dodici anni di storia, quella di Dacia Duster è stata un’evoluzione all’insegna della funzionalità ma anche del design. L’arrivo sul mercato dei Suv e dei veicoli 4x4 è infatti del 2010, quando Duster si era presentato sulla scena come un veicolo robusto, spazioso, semplice ed economicamente accessibile, in controtendenza rispetto alla tendenza del periodo. Obiettivo dichiarato, quello di democratizzare la categoria dei Suv, offrendo alte prestazioni a costi contenuti. Generazione dopo generazione, diversi sviluppi sono stati apportati sul modello per adeguarsi agli aggiornamenti normativi, per migliorare l’esperienza off-road e per soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Nel corso degli anni, l’insonorizzazione del veicolo è migliorata, così come lo stile degli interni e degli esterni. In linea con la regola del miglior rapporto qualità/prezzo, Dacia si è impegnata per offrire ai clienti tutti gli elementi divenuti col tempo essenziali, come ad esempio il Gps, una climatizzazione più efficiente, prese usb, sedute più confortevoli, Multiview Camera, key-less entry ed il cambio automatico Edc.

Tra gli elementi divenuti iconici del design di Duster, c’è lo Snorkle, presentato dal 2018. Situato tra i parafanghi anteriori e le porte anteriori, il suo scopo principale era quello di armonizzare una giunzione tra gli elementi della carrozzeria. Ad oggi, lo snorkle è diventato un vero e proprio elemento di design, che contribuisce alla personalità di Duster. Lo si può ritrovare, per esempio, anche su Bigster Concept, oppure simbolicamente con un adesivo su Jogger Extreme. Il design di Duster, pur mantenendo i tratti stilistici tipici del modello originale, vanta oggi un look più deciso. Con la nuova identità di marca, introdotta di recente, l’imponenza dei volumi e delle linee è accompagnata dai gruppi ottici Y-shaped e dall’introduzione sulla calandra del nuovo emblema Dacia Link, dove la D e la C si uniscono come gli anelli di una catena a simboleggiare robustezza e semplicità. La nuova firma Dacia, invece, spicca sia sul volante che sul posteriore.