Evoque Phev esclusività e prestazioni “alla spina”. La Range Rover compatta ibrida plug-in ha uno stile raffinato, è scattante e comoda

Bella, compatta, versatile e, soprattutto, elegante come tutte le Range Rover, impareggiabili interpreti di un british style capace di adattarsi alle esigenze più diverse, fuoristrada compreso. Tutto ciò ha rappresentato finora l’Evoque, sport utility di grande successo da tempo avviata sulla strada (obbligata) dell’elettrificazione: prima con la formula mild-hybrid (MHEV a 48 Volt), ora anche con la più sofisticata plug-in, quella che abbina un motore termico ad un elettrico ricaricabile ad una presa di corrente. Una svolta dettata dalla svolta green che ormai detta i tempi dell’innovazione a livello globale.

Denominata P300e, la nuova Evoque PHEV nasce, come la “cugina” Jaguar E-Pace Hybrid Plug-in, sulla piattaforma PTA (Premium Transverse Architecture) progettata proprio per l’elettrificazione. Lo stile, la personalità e le doti stradali e off-road restano immutati, ciò che cambia radicalmente è il powertrain: il tradizionale motore termico 3 cilindri turbo benzina 1.5 litri della famiglia Ingenium è sistemato davanti in senso trasversale e muove, tramite un cambio automatico a 8 marce, le ruote anteriori; il propulsore elettrico, invece, si trova dietro e aziona direttamente le ruote posteriori tramite un riduttore e un differenziale. Le due unità sono dunque totalmente indipendenti ed è l’elettronica a decidere quando utilizzare l’una, l’altra oppure entrambe. Questa soluzione, tra l’altro, dà vita di fatto a una trazione integrale elettrica.

Il motore a benzina eroga 200 cavalli, quello elettrico sincrono a magneti permanenti 109, per una potenza totale di sistema pari a ben 309 cv/540 Nm. La batteria agli ioni di litio è sistemata sotto i sedili della seconda fila e ha una capacità di 15 kWh. Il tempo di ricarica può ridursi fino a 30 minuti per passare da zero all’80% dell’energia, ma ciò è possibile soltanto utilizzando una colonnina pubblica in DC con 32 kW di potenza. In condizioni normali, ovvero a una presa domestica, il tempo richiesto per completare una ricarica da 0 al 100% è di 6 ore e 42 minuti (ideale per la ricarica notturna). Per una maggiore rapidità (84 minuti da 0 all’80%) è possibile utilizzare una colonnina (pubblica o privata) con almeno 7 kW di potenza in AC.

Quanto alle prestazioni, la Casa dichiara una velocità massima di 213 km/h e accelerazione 0-100 in 6,4 secondi. Non male per un SUV che pesa 2.157 kg! Ma i dati più interessanti, per un’auto di questo tipo, sono quelli relativi all’efficienza. Ebbene, la nuova Evoque P300e dichiara un consumo medio di appena 2,0 litri/100 km con emissioni di CO2 pari a 44 gr/km (ciclo WLTP).

Sono tre le modalità di marcia selezionabili: Hybrid, EV (Electric Vehicle) e Save. La prima combina automaticamente la potenza del motore a benzina e di quello elettrico e la strategia di funzionamento si adegua alle condizioni di guida e alla carica residua della batteria; la seconda consente di muoversi con la sola propulsione elettrica, a emissioni zero, utilizzando soltanto l’energia della batteria. In questo caso l’autonomia è di 55 km: quanto basta per brevi spostamenti in città, ma senza escludere percorsi extraurbani, a velocità non superiori a 135 km/h. La terza opzione, infine, dà la precedenza al motore termico e mantiene lo stato di carica della batteria al livello predeterminato.

L’Evoque ibrida plug-in adotta anche un nuovo sistema frenante “by wire”, che sostituisce il tradizionale servofreno a depressione e abbina perfettamente la frenata rigenerativa e ad attrito, per una sensibilità al pedale precisa e costante. Il sistema può offrire una decelerazione di 0,2 g in frenata rigenerativa, massimizzando l’efficienza del veicolo del quale impiega l’energia cinetica per ricaricare la batteria.

L’innovazione tecnologica coinvolge anche altri aspetti, legati proprio alle nuove esigenze di coloro che utilizzano un’auto ibrida ricaricabile. Tra le novità hi-tech spicca l’app inControl Remote, che consente di connettersi a distanza con la propria auto per monitorare lo stato di carica della batteria, preparare l’auto per il prossimo viaggio o stabilire un orario per la ricarica se esistono tariffe più convenienti in funzione dell’ora. E’ possibile, inoltre, precondizionare la batteria e la temperatura dell’abitacolo prima di iniziare il viaggio: eseguire questa operazione quando il veicolo è connesso alla rete elettrica, senza consumare l’energia della batteria dopo la partenza, massimizza l’autonomia e migliora il comfort.