EX-60, il nuovo Suv elettrico globale di Mazda. Frutto della jv con Changan debutterà al Salone di Shanghain

Grandi novità in casa Mazda. Dopo la berlina elettrica EZ-6, lanciata nell'ottobre 2024, la casa giapponese ha annunciato il debutto il prossimo 23 aprile al Salone Internazionale dell'Auto di Shanghai del suo secondo modello elettrico. È il suv EX-60, made in Cina, che sembra essere stato dimensionato e configurato - affermano i media specializzati - per fare diretta concorrenza al suv elettrico leader dei mercati globali, il Tesla Model Y. Come la EZ-6, anche questo nuovo modello è infatti frutto della collaborazione che Mazara ha in Cina con la la Changan (unione nata nel 2012) e di fatto condivide con altri modelli del costruttore cinese - come il crossover Deepal S07 - la piattaforma EPA1 di Changan. Anche se Mazda non ha fornito per il momento dettagli del nuovo EX-60, in attesa del reveal a Shanghai, è corretto ipotizzare che specifiche e configurazioni del sistema propulsivo saranno simili a quelli del Deepal S07.

Il crossover di Changan utilizza una batteria da 79,97 kWh, che garantisce un'autonomia WLTP di 475 km. Con colonnine da 93 kW può passare dal 30% all'80% di carica in 35 minuti. È lungo 4.750 mm, largo 1.930 mm e alto 1.625 mm, e se il nuovo suv elettrico di Mazda avrà circa le stesse dimensioni si andrà a posizionare esattamente sulla Tesla Model Y (lunga 4.750 mm). Anche a livello di sistema propulsivo si è lontani dalla realtà immaginando che l'EX-60 - proprio perché condivide la base con il crossover Deepal S07 - potrà presentarsi sul mercato cinese, e poi all'export, nelle due varianti EV ed EREV, cioè con range extender. La versione 100% elettrica potrebbe dunque essere disponibile con potenze di 218 o 258 Cv mentre la EREV (che è dotata di un motore a benzina da 1,5 litri da 95 Cv destinato alla sola ricarica) dovrebbe essere proposta solo con 238 Cv. Sempre riferendosi al modello Deepal d'origine la variante EV ha un'autonomia CLTC di 520 km o 620 km nella variante long range, mentre l'EREV ha due opzioni di batteria, che supportano rispettivamente un'autonomia elettrica di 121 e 200 km. Quella combinata - benzina e batteria - arriva a 950 km. Nella strategia elettrica di Mazda, il suv EX-60 affiancherà il primo modello denominato 6e - che è la versione globale dell'EZ-6 - fabbricato nello stabilimento Changan Mazda in Cina. Come la EZ-6 ha trazione posteriore e sarà disponibile in Europa con due opzioni di batteria, da 68,8 kWh e 80 kWh, che offrono rispettivamente 479 km e 552 km di autonomia WLTP.