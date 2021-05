Extreme E, il Principe William al volante della Odissey 21 sul circuito scozzese di Knockhill

EDIMBIRGO – Una giornata da incorniciare per la 23enne rallista britannica Catie Munning e probabilmente da ricordare anche per Sua Altezza Reale, il Principe William. Istruito dalla giovanissima pilota, sul podio nella tappa inaugurale del circuito per Suv elettrici Extreme E, il Duca di Cambridge si è messo al volante di una Odissey 21 guidandola sul circuito scozzese di Knockhill, a due passi da Edimburgo. Gli organizzatori della competizione hanno diffuso le foto della visita del Principe, che almeno pubblicamente non ha commentato il test.

In cambio ha parlato Catie Munnings: «È stato un onore – ha dichiarato – giornate così non si dimenticano in fretta». La pilota ha svelato i segreti di quella che ha definito una «macchina incredibile» al Principe, che a sua volta ha dimostrato una notevole dimestichezza con il veicolo elettrico. «Forse – ha scherzato – il mio compagno di scuderia nel team Andretti United (lo svedese Timmy Hansen con il quale è salita sul podio nella tappa inaugurale, in Arabia Saudita, ndr) dovrebbe preoccuparsi un po'». Il regolamento prevede infatti che al volante si alternino un maschio e una femmina.

Al Principe non è stato solo offerto di guidare il Suv a elettroni da 550 cavalli di potenza con uno spunto da 0 a 100 km/h di 4,5 secondi, ma gli è stata anticipata anche la possibile declinazione futura per consentire di gareggiare sempre a zero emissioni. Si tratta della variante a idrogeno alla quale sta lavorando l'azienda britannica Afc Energy. Diversi costruttori immaginano un'applicazione dei sistemi a celle a combustibile e, come sempre, il motorsport può costituire un laboratorio.

Il secondo in linea di successione come erede al trono di Sua Maestà la Regina Elisabetta è sensibile ai temi ambientali, tanto da aver anche istituito l'“Earthshot Prize”, un premio assegnato annualmente fino al 2030 per innovazioni che contribuiscano alla salvaguardia della terra. Il Principe aveva anche sollecitato le banche a fare di più per l'ambiente. Alejandro Agag, fondatore di queste serie elettrica, oltre che della Formula E, è stato poco meno entusiasta della visita del Duca di Cambridge per il quale è arrivato ad azzardare una sua partecipazione in gara, almeno come ospite. La competizione ha riscosso l'interesse anche di altri Vip, come tre vincitori del titolo iridato di Formula E: Jenson Button è addirittura al volante di un Suv, mentre Lewis Hamilton e Nico Rosberg si “limitano” al possesso di una squadra. La prima edizione della rassegna, scattata il mese scorso nel deserto dell'Arabia Saudita, continuerà il 29 e 30 maggio al Lac Rose, in Senegal.