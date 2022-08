​Extremes Euro EV Marathon, con la Kia EV6 in 5 giorni km 5800. Attraverserà 15 Paesi europei, Italia compresa, dal 5 a 9 settembre

OSLO - Partirà il prossimo 5 settembre da Oslo in Norvegia la Extremes Euro EV Marathon - una prova ‘estremà di guida no stop che punta a far percorrere 5.800 km in 5 giorni ad una Kia EV6 elettrica visitando in 120 ore di guida 15 diversi Paesi europei. Ispirata a un analogo test di resistenza completato da Sir Stirling Moss nel lontano 1952 per promuovere una berlina Humber Super Snipe, questa maratona mira a far tagliare il traguardo di Lisbona alla EV6 in concomitanza con il World EV Day (proprio il 9 settembre) e farà ricorso alla grande potenzialità della Kia EV6 e della sua tecnologia di ricarica rapida a 800 Volt. L’auto coreana viaggerà da Oslo a Lisbona, con tappe di circa 320 km alla volta (la sua autonomia omologata WLTP è di 527 km) e utilizzando la rete di ricarica pubblica europea. Durante le soste l’obiettivo sarà quello di portare la batteria dal 10 all’80% in soli 18 minuti se sarà disponibile un impianto da 350 kW, o dal 10 all’80% in 1 ora e 13 minuti utilizzando un caricabatterie da 50 kW, opzione questa che verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità.

Nel corso della Extremes Euro EV Marathon il team farà ricorso alla Kia Charge che consente ai proprietari di scegliere tra 23 operatori di punti di ricarica nel Regno Unito tramite un unico account e decine di altri in tutta Europa. « Kia Charge fornisce accesso istantaneo a oltre 300mila colonnine in 29 Paesi europei - ha detto il capo progetto Mac Mackenney - Vogliamo mostrare come è possibile coprire un’enorme distanza in breve tempo utilizzando un’auto elettrica, ma anche far vedere che l’infrastruttura di ricarica è già disponibile».

Dal suo punto di partenza presso la sede norvegese di Kia a L›renskog, alla periferia di Oslo, il team utilizzerà strade e ponti principali per coprire le 3.600 miglia e l’avventura sarà monitorata in ogni momento da un sistema GPS e l’evento sarà disponibile tramite il sito web di Max Adventure (www.maxadventure.co.uk).