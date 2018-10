Al volante della sua Ferrari 458 Italia, Fabio Barone conquista lo Speed World Record in Marocco

ROMA - Fabio Barone conquista lo Speed World Record in Marocco. Missione compiuta: Fabio Barone iscrive per la terza volta il suo nome nel prestigioso World Guinness Record. Il pilota romano - presidente del più importante Ferrari Club in Italia 'Passione Rossa' - al volante della sua Ferrari 458 Italia, ha conquistato il record di velocità sul tracciato della Valle del Dades, in Marocco in meno di 5 minuti con il tempo di 4.42.65. Per il pilota romano si tratta del terzo alloro, dopo le precedenti esperienze vincenti sulla Transfagarasan, la tortuosa strada nei Carpazi in Romania ed i 99 tornanti della Tianmen Mountain Road in Cina, considerata la strada più pericolosa del mondo.

Nessuno come lui: Fabio Barone con la sua impresa scrive il suo nome per la terza volta nel World Guinness Record,in 3 continenti diversi, entrando così nella storia del Motorsport. Teatro della cavalcata vincente, uno dei luoghi più spettacolari e scenografici del Marocco, sui monti dell'Atlante. Nella sua cavalcata vincente, Fabio si è avvalso dell'aiuto dei partner Michelin per le gomme, OZ per i cerchi, Mafra e I Wrap Roma per la carrozzeria, mentre il sostegno è arrivato dalle autorità marocchine che hanno agevolato lo svolgimento della prova, oltre al supporto logistico assicurato da Air Maroc e GNV.