Fase 2, il trasporto a Roma torna protagonista: un'invasione di oltre mezzo milione di auto, moto, bici e monopattini

ROMA - L’operazione 4 maggio, inizio della fase 2, vedrà la prima evoluzione del sistema di vita con la ripresa di lavoro e conseguenti spostamenti. I restringimenti d’obbligo per il servizio pubblico però renderanno di sicuro meno efficiente e funzionale l’uso quotidiano di bus e metropolitana, con 20 passeggeri al massimo su ogni bus e non più di 100 su ogni treno della metro. Si tornerà all’auto allora? Molto probabile che ci sia un incremento in questa direzione, il trasporto privato – che però include necessariamente anche quello delle due ruote, fino ai monopattini elettrici – diventerà di certo protagonista; prevedibile che si punti soprattutto alle due ruote in città, mentre l’auto sarà privilegiata dai pendolari che devono raggiungere il centro cittadino da un paese vicino.

Certo è che una città come Roma, con i suoi quasi tre milioni di abitanti (e sarebbero molti di più considerando l’hinterland), deve riuscire a stivare nei suoi 6.000 chilometri di strade, gli oltre due milioni di auto e circa 400.000 motocicli circolanti, la metà di quelle dell’intera regione Lazio (mentre in Italia il totale del parco auto è di 52,5 milioni).

Si parla perciò di ridistribuire i flussi di traffico nel tempo, appiattendo i picchi giornalieri, e scaglionare inizio e fine dell’orario di lavoro, in modo da attenuare gli ingorghi ad ore fisse. Aumenterà di nuovo il tasso di inquinamento inoltre, dovuto al ritorno del traffico privato (in centro Italia un terzo delle auto in circolazione è ancora Euro 3, per i motocicli il quadro è peggiore), e ciò comporterà anche nuove abitudini, come parcheggiare a rotazione in funzione di quando si va in ufficio e, idealmente, trovare quindi parcheggio sufficiente per tutti.

Invece di un milione e mezzo di passeggeri/giorno, infatti, totale trasportato fino ad oggi su bus, tram e metropolitane, dunque, si dovrà scendere, ipotizzando un flusso ridotto al 30% di quello attuale, con un volume passeggeri inferiore a mezzo milione al giorno. Il rimanente milione dovrà essere diviso tra i lavoratori che resteranno a casa grazie all’incentivazione dello smart working e quelli che torneranno al trasporto privato. Ciò si traduce in oltre mezzo milione di auto e motocicli, bici e monopattini, e altrettanti parcheggi da trovare.

Aumenterà di nuovo il tasso di inquinamento (in centro Italia un terzo delle auto in circolazione è ancora Euro 3, per i motocicli il quadro è peggiore), e anche questo fattore contribuirà a cercare di spalmare i flussi di traffico su più ore della giornata.

Ma Roma ce la farà, anche questa volta.