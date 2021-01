Fca al CES 2021, tour virtuale come uno show di Las Vegas. Spazio espositivo creato con Google per scoprire novità

LAS VEGAS - Arriva da FCA uno degli esempi più interessanti di 'trasformazione' di un evento espositivo fisico in evento virtuale, personalizzabile dal punto di visita dello stand (naturalmente in realtà aumentata) e dell'approfondimento dei temi. E' quanto è stato fatto per sostituire la presenza dei vari brand nordamericani di FCA al celebre Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas che - per l'edizione 2021 - si è dematerializzato diventato una enorme piattaforma espositiva via web.

Quello di FCA al CES 2021 è un tour interattivo che permette di scoprire in grafica tridimensionale i prodotti esposti e addentrarsi con video nella tecnologia e nell'innovazione del Gruppo. L'ambasciatore virtuale del marchio comunica con i visitatori, guidandoli attraverso una moltitudine di esperienze visive realizzate sfruttando la tecnologia di streaming cloud di Google all'indirizzo fcaces2021.com Sfruttando un ambiente infinito, FCA ha costruito un mondo virtuale in cui i partecipanti al CES possono essere immersi in una varietà di opzioni relative ai veicoli e conoscere l'impegno dell'azienda per l'innovazione. E' possibile optare per una visita guidata accompagnata da un incaricato virtuale che seleziona le informazioni in base alle preferenze dell'utente e si addentra nei contenuti e nelle novità di 12 veicoli FCA. In qualsiasi momento dell'esperienza, gli ospiti possono abbandonare la guida e optare per un giro senza accompagnatore.

La visita nell'ambiente 3D controllata dall'utente consente la visualizzazione da varie angolazioni su veicoli come il recentissimo suv full size Jeep Grand Wagoneer o l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Ma si possono ammirare anche la 500X Sport, il pick-up Ram 1500 nelle due varianti TRX e Limited, la versione 2021 della monolume Chrysler Pacifica Hybrid, le Jeep Wrangler 4xE e Renegade 4xE, il pick-up Jeep Gladiator Mojave, il supersuv Dodge Durango Hellcat L'ambiente virtuale ospita anche video relativi allo sviluppo tecnologico, ai test e all'implementazione delle varie novità di FCA, come l'Uconnect 5, il simulatore di guida avanzato e i sistemi di elettrificazione dei veicoli. FCA ha anche collaborato con Google per sfruttare la sua tecnologia di cloud-streaming per fornire un modello di realtà aumentata (AR) fotorealistico della Jeep Wrangler 4xe con ogni dispositivo, compresi gli smartphone.

I partecipanti al CES possono accedere all'esperienza di realtà aumentata tramite un codice QR che si trova nello showroom virtuale di FCA, che consente loro di interagire con il modello 3D della Jeep, cambiarne i colori e ispezionare i dettagli degli interni. I partecipanti possono anche posizionare il veicolo personalizzato in uno spazio fisico, come il vialetto di casa, per vedere come si adatterà al loro stile di vita. Questa innovativa esperienza con Jeep Wrangler verrà lanciata anche nella Ricerca Google nelle prossime settimane. Il sito fcaces2021.com rimarrà attivo dopo il CES 2021 per aiutare i consumatori di tutto il mondo a scoprire le ultime novità nella gamma dei vari brand FCA.