Fca con Tim Brasile, partnership per veicoli connessi. Usata anche al pagamento automatizzato dei rifornimenti e pedaggi

ROMA - Fca avrà come partner Tim Brasile per i veicoli connessi, con il servizio disponibile dall’inizio del 2021 in Brasile per i marchi Fiat, Jeep and Ram. La scelta di questo operatore, come riporta Bloomberg, è stata decisa per l’ampia copertura 4G nel Paese. La connessione servirà, tra l’altro, al pagamento automatizzato dei rifornimenti, dei pedaggi, dei parcheggi e dei ristoranti. Per quanto riguarda le auto stesse, la connessione servirà a eseguire una diagnosi del veicolo, così da programmarne la manutenzione. I clienti troveranno già la connettività sul mezzo e dovranno solo registrarsi.