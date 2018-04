Fca, la concessionaria diventa digitale: auto comprata arriva a casa. Il servizio al Motor Village Digital Store di Torino

TORINO - Acquistare un’auto in modo digitale, scegliendola su uno schermo con tanto di preventivo, e provandola in realtà virtuale grazie ad appositi sedili sensoriali. È il nuovo Motor Village Digital Store, nuovo servizio del Motor Village di Mirafiori, dealer Fca più grande d’Europa. «Digitali sì, ma con il cuore» è il claim di questo nuovo servizio, entrato ormai a regime nel nuovo building torinese dell’Aci.

«È un modo aggiuntivo e tecnologizzato per vendere auto - spiega il project manager Massimo Dallara - che consente ai clienti più esigenti di ottimizzare il tempo e anche di ‘divertirsì nell’acquisto». Il cliente, dopo l’esperienza virtuale, può chiedere di provare l’ auto fisicamente in un test drive pensato apposta per lui. L’acquisto non è obbligatorio, ma qualora venisse perfezionato l’ auto può addirittura essere recapitata a casa. L’obiettivo è di arrivare a vendere con questo innovativo servizio 200 mila vetture l’anno.