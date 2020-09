Fca domina in Usa la classifica le migliori auto per gli amanti dei cani. Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler nella Top Ten

ROMA - Per il secondo anno consecutivo, Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler sono state inserite, dopo l’indagine realizzata dalla organizzazione Autotrader nella lista delle 10 Best Cars for Dog Lovers cioè le migliori auto per gli amanti dei cani. Con questa ‘short list’ Autotrader, vera autorità in fatto di approfondimenti sui consumatori automobilistici e nel marketing online e mobile, celebra il National Dog Day - che è fissato appunto per il 26 agosto - e lo fa comunicando la sua lista delle 10 auto che hanno caratteristiche ideali non solo per far viaggiare guidatore e passeggeri ma anche gli amici a quattro zampe.

Chrysler Pacifica, il minivan più premiato negli ultimi quattro anni con più di 135 riconoscimenti del settore, è stato apprezzato per i sedili Stow ‘n Go che consentono facilmente di essere ripiegati per far posto alle cucce per animali domestici e per la funzione - di serie nel model year 2021 di Pacifica - della telecamera interna FamCAM che consente a chi siede nella parte anteriore di visualizzare cosa accade dietro e persino di ingrandire il particolare dei cani nel trasportino. Jeep Wrangler, a sua volta, non è solo perfetta per l’avventura fuoristrada, ma - per gli esperti di Autotrader - è anche la scelta migliore quando si tratta di portare l’amico a quattro zampe in queste ‘evasionì dalla città.

Molti accessori Mopar sono disponibili per completare le funzioni pet-friendly di Wrangler come la cuccia leggera per animali Mopar o i tappetini specifici per il vano di carico. «I viaggi in auto sono diventati una parte importante della nostra vita in questi ultimi mesi, - ha affermato Brian Moody, direttore esecutivo di Autotrader - e per molte persone questo significa portare con sé i propri animali domestici mentre stanno al volante.

Per aiutare coloro che viaggiano con amici a quattro zampe e devono acquistare un nuovo veicolo, abbiamo attentamente valutato un elenco delle migliori auto che offrono grande confort e caratteristiche di sicurezza, rendendo anche la vita un pò più facile non solo ai proprietari dei cani ma agli animali stessi». Nell’elenco delle 10 Best Cars for Dog Lovers di Autotrader compaiono anche Audi Q5, Honda Fit. Hyundai Kona, Kia Soul, Subaru Outback, Tesla Model Y, Toyota Sienna e Volvo V60.