Fca, in Usa prima con Dodge nella indagine qualità JD Power. Ram al 3° posto e FCA al 4° per aziende

NEW YORK - Fiat Chrysler Automobilies ha conquistato il primo posto assoluto nella classifica dell'Indice sulla qualità iniziale (Initial Quality Study IQS) realizzato da JD Power sbaragliando gli altri 30 concorrenti e portando - per la prima volta nei 35 anni di storia di questo importante studio sulla soddisfazione del consumatori - un brand nordamericano, quello di Dodge, sul gradino più alto del podio. Rispetto all'indagine IQS del 2019, il marchio prestazionale di FCA ha compiuto un balzo di 7 posizioni, a conferma della qualità dei vari modelli Dodge, che - secondo le segnalazioni dei clienti - fanno segnare su base 100, 13 difetti in meno della media del settore e 10 in meno del brand rivale classificato al secondo posto. Più che positivo anche il giudizio per Ram, la marca di FCA US che raggruppai pick-up e i veicoli commerciali: il modello 1500 riprogettato e ampiamente migliorato, anche con l'arrivo della nuova generazione del V6 EcoDiesel di fabbricazione italiana, è salita dal ventunesimo al terzo posto, migliorando anche le prestazioni complessive di FCA, che scalando di cinque punti è arrivata al quarto posto tra le 15 società valutate da JD Power.

Completano la positiva prestazione di Fiat Chrysler Automobilies, i trofei attribuiti, sull'insieme delle 75 fabbriche dei vari brand nelle Americhe, allo stabilimento di assemblaggio di Toluca in Messico (Gold Award per la qualità manifatturiera) e a quello di Belvidere in Illinois, che ha attenuto il Bronze Award. ''Questi risultati riflettono l'atteggiamento rigoroso dei nostri team, qualunque siano il settore e il brand - ha dichiarato Mark Champine, responsabile della qualità, FCA - Nord America - Il nostro focus continua ad essere il cliente e questi risultati rafforzano il nostro obiettivo. I team saranno ancora più motivati e continueranno a spingere in avanti''.