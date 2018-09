Fca, focus sulla guida autonoma. Investe in Usa su un impianto dove fare i test

NEW YORK - Fca US, la divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha detto che investirà oltre 30 milioni di dollari in una nuova struttura nella parte sudorientale dello Stato del Michigan per «ulteriormente sviluppare e testare veicoli autonomi e tecnologie avanzate per la sicurezza». Il prodotture italo-americano di auto - da tempo è in partnership con Waymo, divisione di Alphabet che comprerà fino a 62.000 minivan ibridi a marchio Pacifica per il lancio del primo servizio di ride-hailing al mondo senza conducente - ha spiegato in una nota che il programma di test inizierà nel mese in corso nel nuovo complesso, che comprende una pista ad alta velocità, un centro di comandi high-tech e un’area di 0,14 Km quadrati dedicata alla sicurezza.

Il tutto fa parte del già esistente Chelsea Proving Grounds, che ha aperto nel 1954 e che è stato soggetto a varie espansioni e che ora ha una superficie di oltre 16 km quadrati. Il Ceo Mike Manley, ha spiegato che «la nuova struttura al Chelsea Proving Grounds aiuterà nell’attuazione di successo del piano quinquennale» presentato lo scorso giugno e in base al quale Fca conta di introdurre veicoli autonomi entro il 2023, più tardi di GM e Ford. «La nostra capacità di testare veicoli autonomi e tecnologie avanzate di sicurezza permette a Fca di offrire ai suoi clienti le funzioni che desiderano nel nostro portafoglio» di vetture.

La nuova struttura permetterà all’azienda di valutare i propri veicoli utilizzando protocolli di parti terze come l’Insurance Institute for Highway Safety, il New Car Assessment Program e lo European New Car Assessment Program. Al Nyse il titolo Fca cede l’1,7% a 16,97 dollari. Ford sale dello 0,4% a 9,5 dollari. GM perde l’1,1% a 35,21 dollari.