Fca lancia in Usa concorso #JeepTopCanine per amici 4 zampe. Annuncio vincitore 26 agosto, diventerà protagonista dei social

NEW YORK - Jeep ha annunciato gli otto finalisti del concorso dedicato agli amici a 4 zampe dei clienti e dei fan del celebre brand di 4x4 e denominato #JeepTopCanine. Una prima selezione tra migliaia di immagini dei cani di ogni taglia e razza che sono state postate con un off-road Jeep come sfondo, dal 20 luglio al 3 agosto - taggandole con #JeepTopCanine su Instagram e Twitter o caricarndole su www.JeepTopCanine. com - ha permesso di arrivare all'elenco degli ammessi alla finale. Parteciperanno alla corsa per il titolo di 'Jeep Top Canine 2020' Bear, che vive a Northborough, nel Massachusetts; Floyd di San Diego in California; Macy che ha la cuccia a Edmeston nello Stato di New York; Louis, di Edwards nell'Illinois; Luna che vive a Pflugerville in Texas; Stark di Ivyland in Pennsylvania; Rollo il cui proprietario vive a Columbus, nell'Ohio e - infine - Peaches di Madison, in Virginia.

Il cane vincitore del titolo #JeepTopCanine sarà annunciato in occasione del National Dog Day, mercoledì 26 agosto e sarà il volto canino più nuovo (e simpatico) del marchio Jeep nei suoi canali social, diventando protagonista di contenuti esclusivi per il prossimo anno, fino al National Dog Day 2021. I fan possono votare per il loro 4 zampe preferito dall'11 al 18 agosto su www.JeepTopCanine.com. Moltissimi appassionati nordamericani del brand Jeep viaggiano con i loro cani allacciati in vettura mentre vivono l'avventura, e da sempre li presentando con orgoglio insieme al loro fuoristrada preferito nei contenuti dei social media E la passione per i 4 zampe è dimostrata dalla grande quantità di accessori specifici per cani dedicati ai veicoli del brand di FCA. In quanto vivace segmento all'interno della clientela la ricerca #JeepTopCanine dedicata agli amici a 4 zampe è un modo in più per il marchio Jeep di offrire ai suoi fan la possibilità di far parte del suo mondo e del suo Dna.