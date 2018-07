Fca, chi è Louis Carey Camilleri: probabile Ceo dopo Marchionne

Siede già nel board di Ferrari, ma ha una vita professionale quasi tutta nel settore del tabacco Louis Carey Camilleri, il manager egiziano-maltese che viene indicato come possibile successore di Sergio Marchionne alla carica di a.d. della Rossa. Il 63enne Camilleri, nato ad Alessandria d'Egitto da famiglia maltese, studi in Gran Bretagna e laurea in Economia a Losanna, è entrato in Philip Morris nel 1978 e - pur affiancandovi numerose esperienze professionali - non ne è mai uscito, arrivando a occuparne la carica di presidente e amministratore delegato. In Ferrari Camilleri occupa già un incarico di primo piano, essendo stato nominato nel 2017 Senior Non-Executive Director e presidente del Cda. Nella sua esperienza professionale anche incarichi ai vertici di Kraft Foods e altria Group e la partecipazione nel Cda di America Movil, il quarto operatore di telefonia mobile al mondo per numero di abbonati, e di Telmex International, holding di telecomunicazioni messicana. La vita privata di Camilleri, che parla quattro lingue e vanta un patrimonio stimato in 150 milioni di sterline, vede tre figli dal matrimonio concluso con un divorzio nel 2004, è finito sulle cronache mondane lo scorso anno dopo la rivelazione di una relazione con la top model Naomi Campbell.