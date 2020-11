Fca, premiato il Report di sostenibilità. Università di Pavia: trasparenza informazioni sui temi ambientali, sociali e di governance

PAVIA - Fca si è aggiudicata la seconda edizione del "Premio al Report di Sostenibilità", organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Pavia. Il Premio valuta la qualità della rendicontazione non finanziaria delle aziende italiane e il loro impegno nel comunicare con trasparenza informazioni sui temi ambientali, sociali e di governance societaria. Il riconoscimento, inoltre, sottolinea l'importanza crescente di queste informazioni per gli stakeholder.

Quest'anno, per la categoria di aziende di dimensioni molto grandi, le finaliste sono state: Gruppo Astm, Eni, Fca, Ferrovie dello Stato Italian. e Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Fca si è aggiudicata la vittoria per aver adottato un solido approccio quantitativo combinato con una buona capacità di sintesi. In occasione della premiazione, si sono svolte due tavole rotonde in cui esperti e operatori della sostenibilità sono intervenuti portando le proprie esperienze e aspettative circa il futuro della rendicontazione non finanziaria, è stato patrocinato dalla società italiana dei docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (Sidrea) in collaborazione con alcuni partner tecnici: Aidp (Associazione Italiana dei Direttori del Personale), Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale), Banco Desio, Forum per la Finanza Sostenibile e Refinitiv.