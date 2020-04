Fca, la Live Week è un successo: prorogata fino a fine mese. Scaricati oltre 35.000 coupon per acquisto mezzi gruppo

TORINO - Oltre 35.000 coupon scaricati fino a oggi: alla luce di questo risultato Fca ha deciso di prolungare l'iniziativa Live Week fino al 30 aprile. Molto apprezzato anche il programma Car@home, con cui il Gruppo va incontro ai clienti aprendo virtualmente le proprie concessionarie, già pronte all'imminente riapertura in base alle prossime disposizioni governative Con Live Week è possibile scaricare un coupon promozionale per l'acquisto di una vettura o veicolo commerciale dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth. In caso di finanziamento di Fca Bank previsto il posticipo della prima rata a gennaio 2021