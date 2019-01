Fca, Ram 1500 è North American Truck of the Year 2019. Per le auto vince Genesis G70, nei Suv Hyundai Kona

DETROIT - Dopo centinaia di ore di test, di riunioni di valutazione e di controlli i 54 giurati del North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) hanno proclamato i vincitori per l’edizione del 2019, la venticinquesima nella storia di questo prestigioso premio. La categoria auto è stata vinta dalla Genesis G70, che ha battuto la Honda Insight e la Volvo S60. Il titolo per l’Utility Vehicle è stato assegnato alla Hyundai Kona (compresa la recente versione elettrica Kona EV) che ha battuto nella finalissima Honda RDX e Jaguar I-Pace.

Nell’importante segmento dei Light Truck la vittoria è stata assegnata al pick-up Ram 1500, che fa parte del portfolio FCA per il mercato nordamericano. Nel giudizio finale Ram 1500 ha battuto l’agguerrita coppia di General Motors costituita da Chevrolet Silverado 1500 e GMC Sierra 1500. «Ram continua a fare strada - ha scritto John Davis, produttore esecutivo di MotorWeek e giudice del NACTOY - come grande truck capace di sdoppiarsi in un veicolo che offre il massimo nel piacere per la famiglia con grande attenzione prestata alle comodità interne e al confort di guida e, contemporaneamente, nel trasportare carichi e trainare rimorchi».