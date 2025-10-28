FE, il prototipo camuffato del Suv elettrico Mahindra Be.6 al circuito: potrebbe arrivare anche in Europa. Venerdì girerà anche in pista

VALENCIA – È camuffata e non omologata. Ma è parcheggiata in maniera ben visibile all'interno del compendio del circuito Ricardo Tormo, che ospita i test ufficiali della stagione 12 di Formula E. È la Mahindra Be.6, un Suv elettrico che in Europa non è disponibile. Non ancora almeno. Il costruttore indiano lo commercializza sul mercato domestico, come variante a zero emissioni della Bolero B6 ad alimentazione convenzionale.

È una delle applicazioni del trasferimento tecnologico tra il mondiale a zero emissioni – al quale Mahindra prende parte sin dalla stagione inaugurale, ma non ha ancora aderito al piano Gen4, anche se l'impegno minimo garantito è quello di continuare a prendere parte almeno come team cliente – di sicuro per quanto riguarda il software, ma non solo. Estremamente compatta (misura meno di 4,4 metri di lunghezza, 2,775 di passo), la Be.6 è estremamente aerodinamica, con linee aggressive, anche se nel modello camuffato fatto arrivare a Valencia non si distinguono così bene.

Venerdì, nel corso della giornata riservata ai test delle pilote donna, verrà guidata anche in pista: qualche giro per una esibizione di livello (una passerella a beneficio di fotografi e cineoperatori) con al volante uno dei due piloti ufficiali, Nyck de Vries o Edoardo Mortara. Di sicuro non rimarrà nel circuito così a lungo da consumare l'intero pieno della batteria agli ioni di litio, disponibile con una doppia capacità, da 59 o 79 kWh. Con quella più grande l'autonomia dichiarata arriva a 683 km.

Il Suv elettrico di Mahindra viene proposto con motorizzazioni di diversa potenza, tra le quali quella da 286 Cv e 380 Nm di coppia. Offerta anche in una “Batman Edition”, la Be.6 pare destinata ad arrivare anche in Europa, anche se per il momento non sono chiari i tempi. Ma il debutto “stradale” spagnolo (se non altro in pista) dovrebbe costituire una importante tappa di avvicinamento al suo lancio nel Vecchio Continente. E anche un nuovo esempio di come il mondiale elettrico consenta di elaborare nuova soluzioni per i modelli di serie.