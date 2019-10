Fermato dai Carabinieri ubriaco alla guida chiama amico, anche lui alticcio. Denunciati entrambi

TRIESTE - Risulta positivo all’alcoltest mentre è alla guida della sua auto e chiama un amico perché lo riaccompagni a casa. Ma, giunto sul posto, neppure quest’ultimo supera la prova dell’etilometro. Per questo un uomo di 56 anni di Brugnera (Pordenone) e uno di 43 anni di Fiume Veneto (Pordenone) sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Il cinquantaseienne era stato fermato dai militari dell’Arma per un controllo domenica in tarda serata a Prata di Pordenone. Sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato positivo con valori di alcolemia di 1,47 g/l. Dovendo affidare il veicolo a una persona di fiducia idonea a condurlo, l’uomo ha contattato il quarantatreenne, che è giunto a bordo del proprio mezzo evidenziando però sintomi di chi ha appena abusato di sostanze alcoliche. Sottoposto anch’egli ad accertamenti, gli è stato riscontrato un tasso di alcolemia pari a 1,28 g/l. A entrambi è stata ritirata la patente di guida. Sul posto sono poi arrivate due donne - negative all’alcoltest - alle quali sono stati affidati i veicoli.