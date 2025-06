296 Speciale, non solo prestazioni da brivido. Anche interni curati e comodi per offrire il meglio sia su strada che in pista

Meno peso, migliore aerodinamica, motorizzazione più potente, efficienza elevata. E poi? Poi la versione Speciale della berlinetta Ferrari 296 offre anche altro. Ovvero interni curati, comodi ed ergonomici come si addice ad un’auto che deve offrire il meglio sia su strada che in pista. Non perché il suo proprietario debba partecipare a gare di campionato (per quelle c’è il Challenge Ferrari) ma perché è lecito pensare che chi acquista una 296 in allestimento Speciale ami cimentarsi in adrenalitici track-day in autodromo, lì dove può sprigionare tutta la cavalleria a disposizione e mettere alla prova le proprie capacità di guida in un luogo adeguato e sicuro.

Questa versione della supersportiva biposto di Maranello offre dunque i classici due posti secchi, con sedili avvolgenti e ben rifiniti, con scheletro in carbonio e rivestimento in alcantara. Simile a quello di un’auto da corsa, l’abitacolo è stato spogliato di ciò che può ritenersi superfluo, come il cassetto portaoggetti, o i pannelli porta, sostituiti da un unico pezzo integrale realizzato in fibra di carbonio con fissaggi a vista. Non manca, comunque, qualcosa di estraneo al mondo racing, e mirato all’ottimizzazione del comfort, ovvero l’impianto Hi-Fi, i cui woofer diffondono la musica attraverso forature ricavate nella fibra di carbonio. Materiale, questo, utilizzato per il tunnel centrale, dove spicca una superficie in rilievo in cui sono concentrati gli elementi funzionali sui quali spicca l’iconico cancelletto, ispirato alle Ferrari del passato.

Il volante con l’irrinunciabile manettino, la strumentazione e le possibilità di regolazione di assetto e potenza, sono in linea con la tradizione e le esigenze dei ferraristi più legati all’”anima racing” del marchio. Ma a Maranello hanno pensato anche a quella parte di clientela (prevalentemente americana) che ama anche il fascino delle auto scoperte e il piacere del viaggiare en plein air. E perciò hanno annunciato anche la versione spider della 296 Speciale, denominata 296 A (come Aperta). Basata su identica meccanica e dotata della medesima motorizzazione ibrida plug-in, l’auto è dotata di un tetto rigido retrattile che si apre (e chiude) in 14 secondi anche in movimento, fino a 40 km/h. In questo caso il prezzo sale a 462.000 euro, contro i 407.000 della versione chiusa.