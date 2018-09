Ferrari 612 Scaglietti di Eric Clapton all'asta il 17 ottobre da H&H

LONDRA - Prodotte sempre in pochi esemplari, altamente prestazionali e con una storia aziendale legata alle corse difficilmente imitabile, le Ferrari sono da sempre protagoniste indiscusse delle vendite all’asta, dove i tanti ricconi sparsi per il mondo se le contendono a colpi di milioni di dollari (o di euro, o di sterline). Ma se l’”oggetto del desiderio” ha avuto un proprietario speciale, ovvero un personaggio famoso del mondo del cinema, del teatro, della musica, dell’imprenditoria, la quotazione può aumentare ben oltre i limiti indicati dagli esperti: è come assegnare un “valore aggiunto” a un oggetto che già di per sé vale tanto.

In questa ottica, il prossimo 17 ottobre sarà tutta da seguire l’asta in programma in Gran Bretagna, presso l’Imperial War Museum di Duxford, vicino Cambridge, in cui figurerà, tra i lotti più interessanti, la Ferrari 612 Scaglietti appartenuta alla leggenda del rock Eric Clapton. Costruita nel 2004, l’auto è uno dei gioielli proposti da H&H, casa d’aste inglese fondata nel 1993 da Simon Speranza, commerciante di chiare origini italiane dedicatosi esclusivamente alla vendita di auto e moto da collezione.

Secondo le informazioni fornite dalla Casa d’aste, l’auto venne ordinata a suo tempo da Eric Clapton con guida a destra e con una dotazione di accessori che comprendeva freni speciali con pinze verniciate in rosso, sensori di parcheggio posteriori, sedili anteriori riscaldati, loghi “Scuderia Ferrari” smaltati, airbag per il passeggero, rivestimento del padiglione in pelle e, soprattutto, una targa posizionata sul cruscotto con la scritta bene in vista “Costruita per Eric Clapton”. Tra le dotazioni non manca un impianto stereo di altissimo livello, in grado di soddisfare il più esigente degli ascoltatori, tra cui appunto una rock star. Per l’auto così equipaggiata il prezzo venne fissato in 177.500 sterline.

Eric Clapton ha confidato di aver molto apprezzato la 612 Scaglietti, non solo per le prestazioni assicurate dal V12 Ferrari (il primo motore costruito interamente in alluminio a Maranello) ma anche per la comodità dei quattro posti, che gli hanno consentito di viaggiare anche con altre persone a bordo sia sulle strade del Surrey sia nel Sud della Francia, dove la rock star possiede una casa.

La 612 Scaglietti che il 17 ottobre verrà battuta all’asta non è appartenuta, però, esclusivamente ad Eric Clapton: l’auto, infatti, è passata di mano altre due volte. Ciò detto, la casa d’aste H&H assicura che l’auto si trova in perfette condizioni ed è in grado di esibire la documentazione che prova i lavori di manutenzione periodica eseguiti a scadenze programmate.

Damian Jones, responsabile delle vendite di H & H Classics, ha dichiarato: «Al di là dell’essere stata l’auto di Eric Clapton, questa è una macchina con tutto il temperamento focoso e il piacere di guida di una Ferrari purosangue, che unisce prestazioni esaltanti, agilità e sicurezza. Ma va oltre, offrendo ai passeggeri posteriori due comodi sedili spaziosi, essendo stata progettata proprio per combinare l’abitabilità di una gran turismo con le prestazioni di una berlinetta».