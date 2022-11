Ferrari, asta record per F1 2003 di Schumacher, pagata 13,1 mln. Tanti rilanci da Sotheby’s a Ginevra, stime polverizzate

GINEVRA - La Ferrari di Formula 1 con cui Michael Schumacher conquistò il titolo mondiale nel 2003 è stata venduta all’asta da Sotheby’s a Ginevra per la cifra record di 13 milioni di franchi (13,1 milioni in euro). La F2003-GA Chassis 229, al volante della quale il sette volte campione del mondo vinse diverse gare è stata acquistata da un anonimo che dopo 40 minuti di rilanci ha fatto l’offerta decisiva per telefono, offrendo una cifra di gran lunga le aspettative, visto che la casa d’aste stimava in prevendita che l’ auto avrebbe fruttato fino ad un massimo di 9,5 milioni di franchi.

«Questa straordinaria vettura ha raggiunto un prezzo record mondiale per una Formula 1 dell’era moderna», ha detto il banditore di Sotheby’s dopo la vendita. Il primato peraltro era detenuto da un’altra Ferrari guidata da Schumacher, un modello F2001 venduto da Sotheby’s a New York nel 2017 per 7,5 milioni di dollari. Progettata da Rory Byrne e Ross Brawn, la F2003-GA presentava un passo più lungo per migliorare l’aerodinamica e fu messa in gara a partire dalla quinta gara della stagione 2003. Il telaio 229 è stato di gran lunga quello di maggior successo dei sei costruiti. Schumacher lo portò subito alla vittoria in Spagna e quindi anche nei Gp d’Austria, Canada, Italia e Stati Uniti. assicurandosi il suo sesto mondiale piloti e portando alla Ferrari al 13/o campionato costruttori.