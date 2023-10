Ferrari, criptovalute come pagamento per le auto: ora è possibile. Via negli Stati Uniti (poi in Europa)

Ferrari ha iniziato ad accettare pagamenti in criptovaluta per le sue auto sportive di lusso negli Stati Uniti ed estenderà lo schema all'Europa su richiesta dei suoi facoltosi clienti. A riportare la notizia è Reuters, sentito il responsabile marketing e commerciale della casa automobilistica italiana.

La svolta

La stragrande maggioranza delle società blue chip si è allontanata dalle criptovalute poiché la volatilità del bitcoin e di altri token li rende poco pratici per il commercio. Anche una regolamentazione irregolare e un elevato consumo di energia hanno impedito la diffusione delle criptovalute come mezzo di pagamento. Tra questi figura la casa automobilistica elettrica Tesla , che nel 2021 ha iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin, la più grande moneta crittografica, prima che il Elon Musk lo interrompesse a causa di preoccupazioni ambientali.

Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, ha invece dichiarato che le criptovalute hanno compiuto sforzi per ridurre la propria impronta di carbonio attraverso l'introduzione di nuovi software e un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili. «Il nostro obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030 lungo tutta la nostra catena del valore è assolutamente confermato», ha affermato in un'intervista. Ferrari ha affermato che la decisione è arrivata in risposta alle richieste del mercato. «Alcuni sono giovani investitori che hanno costruito le loro fortune attorno alle criptovalute. Alcuni altri sono investitori più tradizionali, che vogliono diversificare i propri portafogli», ha detto.