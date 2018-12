Ferrari, ecco la SP3JC: gioiello one-off con livrea “pop art”. Si ispira alle spider anni ‘50, è spinta dal V12 da 780cv

MARANELLO - Si chiama SP3JC ed è l’ultima creazione del programma Ferrari One-Off, che è stata ufficialmente consegnata al suo proprietario. Disegnata dal centro stile Ferrari, la SP3JC è stata commissionata da un cliente e collezionista della Casa di Maranello, con l’obiettivo di creare una roadster essenziale, utilizzando il telaio e la meccanica della F12tdf. La SP3JC richiama alla memoria le spider degli anni ‘50 e ‘60 spinte dal 12 cilindri Ferrari ed è il frutto di due anni di lavoro condotto a stretto contatto con il cliente, coinvolto in tutte le fasi del processo di realizzazione. Tra le caratteristiche del bolide c’è l’aspetto muscolare, il design dinamico delle fiancate e un’inedita presa d’aria anteriore. La grande passione del cliente per la Pop Art si riflette invece nella grafica scelta per la livrea, decisamente d’impatto, mentre i richiami alla sportività sono sottolineati anche da dettagli unici come le aperture sul cofano, che offrono una vista esclusiva del V12 da 780cv.