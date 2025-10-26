Ferrari F76: dedicata a Le Mans, la prima vettura del Cavallino per il mondo virtuale anticipa le Rosse del futuro

MUGELLO – Nel 2025, anno in cui Ferrari ha scritto una nuova pagina della propria leggenda conquistando la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans con la 499P, la Casa di Maranello ha scelto di celebrare questa impresa con un progetto in grado di unire passato e futuro. Nasce così la Ferrari F76, una hypercar che non si può toccare né guidare nel mondo reale, ma che rappresenta un manifesto del design e della filosofia del Cavallino nell’era digitale. La F76 è infatti la prima Ferrari concepita interamente come oggetto virtuale, un NFT riservato ai membri dell’esclusivo programma Hyperclub, e prende il nome dal primo storico successo di Maranello a Le Mans ottenuto nel 1949, esattamente 76 anni fa, da Luigi Chinetti e Lord Selsdon al volante della 166 MM Touring Barchetta.

Più di una vettura celebrativa, la F76 è un laboratorio creativo, un’interpretazione concettuale di ciò che potrebbe diventare la forma di una Ferrari del futuro, quando le leggi della fisica si potranno spingere oltre i limiti imposti dalla materia. Presentata durante le Finali Mondiali al Mugello, la vettura digitale segna un punto di svolta nella storia del marchio: unisce la tradizione sportiva e la passione per la competizione a una ricerca formale e tecnologica che si muove ormai in parallelo al mondo reale. Ogni F76 è un’opera unica, creata digitalmente attraverso un percorso di personalizzazione durato tre anni, durante il quale i membri dell’Hyperclub hanno potuto scegliere tra drop esclusivi di design e livree, partecipando in prima persona alla definizione di quella che Ferrari stessa definisce una “esperienza emotiva condivisa”.

Il progetto porta la firma del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, e si configura come un manifesto stilistico. Il linguaggio formale della F76 si spinge oltre i confini del design automobilistico tradizionale, adottando un approccio parametrico e generativo, in cui ogni superficie nasce dall’interazione tra algoritmi, principi di biomimetica e logiche aerodinamiche. È una Ferrari che non si limita a essere bella: diventa una macchina vivente, capace di fondere forma, funzione e performance in un unico organismo coerente. Nelle linee scolpite e nei volumi dinamici della F76 si riconosce l’eco della F80, la nuova supercar di Maranello da cui riprende il concetto di doppia fusoliera.

La separazione tra la cellula del pilota e quella del passeggero non è solo un vezzo estetico, ma una scelta funzionale: allineando la posizione delle ruote con le cabine, i designer hanno potuto creare un canale centrale che trasforma il corpo vettura in un’enorme ala, sfruttando l’effetto suolo in modo estremo. I flussi d’aria si dividono all’anteriore e si ricongiungono al posteriore, dove una seconda ala attraversa le due code e amplifica l’efficienza del diffusore. L’effetto visivo è di una scultura in movimento, dove ogni elemento ha una ragione aerodinamica e un valore estetico. La purezza dei profili è frutto di un’ottimizzazione matematica: dietro ogni curva, ogni taglio, ogni superficie si nasconde il calcolo di un algoritmo generativo che traduce l’intuizione in performance.

Il posteriore, dominato da due profili verticali e da un’ala sospesa, appare come un portale verso un nuovo linguaggio del design Ferrari. I quattro fanali integrati nell’ala richiamano la tradizione, ma reinterpretano il concetto in chiave futuristica. Anche il frontale si ispira alla filosofia della leggerezza visiva: una fascia sospesa tra i parafanghi riprende il concetto di “ala flottante” introdotto sulla F80, mentre le coppie di fari a scomparsa sotto la fascia – un omaggio ai pop-up anni Ottanta – regalano alla F76 uno sguardo unico, dove nostalgia e avanguardia convivono.

L’interno della F76 rappresenta un altro punto di rottura. Non esistendo vincoli imposti da una meccanica tradizionale, gli spazi sono stati ripensati per valorizzare la condivisione e l’interazione. Due cockpit distinti ma sincronizzati permettono a pilota e passeggero di vivere la stessa esperienza di guida grazie alla tecnologia drive-by-wire: volante, pedali e comandi rispondono all’unisono, generando una connessione emotiva e tecnica che si traduce in una nuova forma di partecipazione. La struttura stessa dell’abitacolo è modellata attorno a questo concetto duale, un’architettura che riflette l’idea di comunità, di simmetria e di condivisione, principi centrali anche per il mondo digitale a cui la vettura appartiene.

Nella F76 tutto è progettato per fondere arte e scienza. Le branchie laterali, la livrea tridimensionale e le superfici che respirano aerodinamicamente raccontano una visione in cui il design diventa intelligenza distribuita, un sistema vivente capace di reagire virtualmente all’ambiente. Persino la gestione termica è integrata nella struttura, grazie all’ottimizzazione topologica che genera geometrie complesse per canalizzare i flussi di raffreddamento. Si tratta di un linguaggio nuovo, destinato a influenzare le future Ferrari reali, come già avvenne in passato con i concept digitali della serie Vision Gran Turismo.

Ma la F76 non è solo una dimostrazione di stile o un esercizio di software. È un segnale preciso di come Ferrari intenda interpretare il futuro del lusso e della performance nell’era digitale. L’universo NFT non è qui una semplice vetrina tecnologica: è un terreno di sperimentazione per ridefinire il rapporto tra il marchio e la sua community. Attraverso l’Hyperclub, i clienti hanno potuto vivere da vicino l’esperienza delle 499P a Le Mans, partecipando attivamente al mondo endurance, e ora con la F76 diventano co-creatori di un pezzo di storia digitale del Cavallino.