Doppia affermazione per il Cavallino Rampante ai TopGear.com Awards 2027, assegnati ieri sera a Londra. Ferrari ha conquistato due dei riconoscimenti più in vista della kermesse: il TG Tech Award con la Ferrari 12Cilindri Manuale e il titolo di Performance Car of the Year con la 296 Speciale. Un bottino che porta a 23 il totale dei premi ottenuti da Maranello in 24 edizioni del premio.

Il debutto del Manuale-by-Wire La Ferrari 12Cilindri Manuale si è aggiudicata la prima edizione del TG Tech Award grazie all'inedita soluzione Manuale-by-Wire, sviluppata internamente dalla Casa. Il sistema utilizza una leva del cambio con griglia a cancelletto e un pedale della frizione by-wire per tradurre i comandi meccanici del pilota in segnali elettronici ad alta precisione. L'obiettivo dichiarato è restituire il coinvolgimento tattile e la naturalezza di un cambio manuale tradizionale, conservando al contempo la rapidità e l'affidabilità del cambio DCT Ferrari. Il modello sarà realizzato in edizione limitata a 1.499 esemplari, abbinando questa architettura al motore V12 aspirato.

La 296 Speciale si conferma ai vertici A completare la serata londinese è stata la 296 Speciale, eletta Performance Car of the Year 2027 dopo aver già ricevuto il titolo di Supercar of the Year dodici mesi fa. Inserita nel solco delle serie speciali a motore centrale-posteriore — da 430 Scuderia e 458 Speciale fino a 488 Pista — la vettura punta a fissare nuovi parametri in termini di dinamica e coinvolgimento al volante all'interno del proprio segmento.

A ritirare i riconoscimenti nel corso della cerimonia sono stati Mirko Statini, Head of Product Development della 12Cilindri Manuale, e Manuela Cecconi, Head of Product Development della 296 Speciale.