Ferrari, Galliera: «SF90 un grande laboratorio di tecnologie. Il numero dei nuovi clienti superiore alle nostre aspettative»

MARANELLO - "La SF90 Stradale per noi è stato uno straordinario laboratorio dove abbiamo implementato tantissime tecnologie. E' stato il nostro primo modello ibrido plug-in abbinato al motore biturbo V8 più potente in assoluto e a nuovi elementi di aerodinamica. E la SF90 Spider che abbiamo presentato oggi rappresenta una ulteriore evoluzione". Lo ha affermato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ultima nata della casa di Maranello. "E' importante sottolineare - ha affermato Galliera - che il nostro piano presentato nel 2018 sta andando avanti. Nel 2020 avevamo in programma il lancio di due prodotti, la Portofino M e la SF90 Spider, e nonostante la pandemia abbiamo tenuto fede al nostro programma".

Parlando della SF90, Galliera ha osservato che è interessante constatare che "il 70% degli acquirenti sono clienti di ritorno: cioè di persone che hanno già una Ferrari e che hanno scelto questa vettura per avere performance estreme. E' molto interessante notare - ha aggiunto - che il numero dei nuovi clienti della SF90 è del 50% superiore alle nostre aspettative. Si tratta di clienti più giovani rispetto alla nostra clientela tradizionale. E ciò è dovuto sicuramente alle caratteristiche dell'auto che attraggono i giovani". Galliera ha quindi ricordato che anche la SF90 Spider, così come la SF0 Stradale, è un modello di serie e quindi non è prevista la produzione a numero limitato. Le prime consegne della SF90 Spider inizieranno in Europa nel secondo trimestre del 2021 e andrà in vendita in Italia a un prezzo di 473 mila euro iva compresa.