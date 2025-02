Ferrari, in vendita a Dubai una Daytona SP3 con motore firmato da Sainz Jr. e Leclerc

PER MARCA

Una speciale Ferrari Daytona SP3 del 2023, con tanto di motore firmato dai piloti di F1 Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., è stata messa in vendita a Dubai da F1rst Motors. Con un totale di 599 unità, l'esemplare già speciale di per sé e unico nella colorazione BP Green, è ispirato alle auto da corsa degli anni '60 ed è anche dotato del motore a combustione interna più potente mai costruito da Ferrari. L'aspetto più speciale e unico di questa Daytona SP3 è però la firma dei piloti di F1, Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., in oro, sul coperchio del motore.

La Ferrari Daytona SP3, la seconda vettura a entrare a far parte della serie Icona in edizione limitata, incarna lo spirito dei prototipi sportivi degli anni '60, ovvero un decennio considerato l'età d'oro delle corse a ruote coperte. La Daytona SP3 rende omaggio ai prototipi sportivi Ferrari V12 a motore centrale-posteriore che hanno consolidato il prestigio della casa di Maranello nel motorsport. La serie Icona è stata lanciata nel 2018 con la Ferrari Monza SP1 e SP2. Questa serie celebra la storia della Ferrari reinterpretando in chiave moderna lo stile delle vetture più iconiche del marchio.