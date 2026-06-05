Ferrari, ingresso nella numismatica italiana. Emessa prima moneta da 100 euro e un trittico in argento

Velocità, innovazione e design italiano. Entrano nella Collezione numismatica 2026 due nuove emissioni dedicate a Ferrari: la prima moneta da 100 euro della storia della Repubblica Italiana e un trittico composto da tre monete da 6 euro in argento dedicato ad alcune delle vetture più iconiche della casa di Maranello - dalla 499P alla F80 e 296 Speciale e per omaggiare il trasferimento tecnologico al V6 ibrido.

«Una celebrazione senza precedenti per uno dei marchi italiani più riconoscibili al mondo, raccontato attraverso due emissioni di grande impatto artistico e tecnico», si legge in una nota diffusa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La moneta da 100 euro, realizzata in un'oncia d'oro 999,9%, rappresenta «un traguardo storico per la numismatica italiana, poiché mai prima d'ora la Repubblica aveva emesso una moneta con questo valore nominale».

Sul dritto, con finitura Proof, la Ferrari 499P, vettura protagonista del Mondiale Endurance 2025, mentre sul rovescio il Cavallino Rampante, che emerge «grazie alla finitura Reverse Proof, trasformando il simbolo Ferrari in una icona scultorea incisa nel metallo». Nel trittico in argento 999%, composto da tre once da 6 euro dedicate ai modelli Ferrari 499P, F80 e 296 Speciale, ogni moneta presenta sul dritto una diversa vettura, mentre il rovescio comune ripropone il Cavallino Rampante al centro della composizione. Le emissioni condividono così - prosegue ancora la nota - «una forte identità estetica, capace di tradurre in chiave numismatica l'essenza di Ferrari».

Un successo confermato «dal sold out già in fase di prevendita: un risultato che racconta la forza iconica di Ferrari e il valore di un'emissione destinata a lasciare il segno». Le monete dedicate a Ferrari, emesse dal ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono state progettate dall'incisore Valerio De Seta e coniate nelle Officine della Zecca dello Stato.