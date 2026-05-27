Ferrari, la debuttante elettrica Luce presentata al presidente Mattarella al Quirinale

La nuova Ferrari Luce, la prima vettura 100% elettrica della Casa di Maranello, è stata presentata ieri al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, dal presidente di Ferrari, John Elkann, dal vice presidente Piero Ferrari e dall’amministratore delegato Benedetto Vigna, con altri dirigenti e tecnici dell'azienda. «È stato un onore essere ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale, dove gli abbiamo presentato la Ferrari Luce.

Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. È il risultato della passione, della competenza e dell’impegno di tutte le persone Ferrari, coloro che ogni giorno scrivono la storia del nostro marchio. A nome di tutti noi in Ferrari, ringrazio il presidente per la sua calorosa accoglienza e per il suo incondizionato sostegno ai valori che uniscono il nostro Paese», ha dichiarato John Elkann.