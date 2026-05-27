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Ferrari, la debuttante elettrica Luce presentata al presidente Mattarella al Quirinale
Ferrari, la nuova Luce presentata a Papa Leone XIV nella cornice Castelgandolfo
Luce, una Ferrari diversa da tutte: aerodinamica e propulsori sono la marcia in più
La nuova Ferrari Luce è stata presentata questa mattina a Papa Leone XIV presso la residenza di Castel Gandolfo. Erano presenti il presidente John Elkann, l'amministratore delegato Benedetto Vigna, insieme ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. "È stata una grande emozione e un immenso onore - ha affermato Elkann - incontrare Sua Santità insieme ai colleghi di Ferrari.
Un momento di straordinario valore umano e simbolico, che ispira tutte le persone della nostra azienda a continuare il proprio percorso con passione, responsabilità e fiducia verso il futuro. Un'occasione che resterà per sempre nella nostra memoria e nella storia di Ferrari». Nel corso dell'incontro John Elkann ha donato al Pontefice il volante dell'auto.
mercoledì 27 maggio 2026 - Ultimo aggiornamento: 12:21 | © RIPRODUZIONE RISERVATA