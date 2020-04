Ferrari, la SF90 Stradale si aggiudica il Red Dot: Best of the Best Award. Premiate anche la Roma e la F8 Tributo

ROMA – Nel corso degli autorevoli "Red Dot Award: Product Design", Ferrari ha ottenuto tre prestigiosi premi: il Red Dot: Best of the Best per la SF90 Stradale e il Red Dot per la Ferrari Roma e la F8 Tributo. Si tratta di riconoscimenti importanti, che vanno ad aggiungersi a tutti quelli ottenuti negli ultimi anni: pensate che dal 2015 al 2020 si contano ben 17 Red Dot Award. La premiazione è prevista, come di consueto in Germania, ad Essen, il prossimo 22 giugno (salvo imprevisti legati al Coronavirus).

Il Red Dot Award, uno dei premi più importanti e prestigiosi nel settore del design, ha come obiettivo la celebrazione dell’eccellenza e della carica innovativa dell’attività dei migliori progettisti al mondo. Dunque, questi tre riconoscimenti sottolineano ancora una volta l’assoluto valore dell’operato del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, volto a ideare soluzioni progettuali all’avanguardia che impreziosiscano e rendano uniche le auto del Cavallino Rampante senza comprometterne la totale simbiosi tra estetica e funzionalità, tratto distintivo del DNA della Casa di Maranello.

Nei 66 anni di storia del premio, nessun’altra casa automobilistica è riuscita a ottenere un risultato simile. La giuria ha assegnato per sei anni consecutivi il premio più prestigioso, il Red Dot: Best of the Best, ad altrettanti modelli della Casa di Maranello: dopo la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Portofino e la Monza SP1, quest’anno è toccato alla SF90 Stradale essere celebrata per le sue linee innovative e fedeli alla sua vocazione sportiva. SF90 Stradale – prima ibrida plug-in di serie, con 1000 CV e un rapporto peso-potenza pari a 1,57 kg/cv – che rappresenta per il marchio l’inizio di una nuova era.