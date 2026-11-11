Ferrari Luce conquista il Volante d’Oro 2026: trionfo a Berlino nella categoria "Best Innovation"

La rivoluzione elettrica e tecnologica di Maranello incassa uno dei riconoscimenti più ambiti del panorama automobilistico internazionale. Nella giornata di ieri, la Ferrari Luce è stata premiata a Berlino con il Volante d’Oro 2026 (Goldene Lenkrad) nella categoria “Best Innovation”. A ritirare il trofeo – consegnato durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla celebre testata tedesca Auto Bild – è stato il Presidente Esecutivo di Ferrari, John Elkann, accompagnato da una rappresentanza del team che ha lavorato allo sviluppo del nuovo modello.

Il traguardo assume un valore ancora più significativo giacché il Volante d’Oro festeggia quest'anno la sua 50ª edizione. Istituito nel 1976 da Axel Springer e oggi assegnato conjointamente da Auto Bild e Bild am Sonntag, il premio rappresenta un punto di riferimento europeo per celebrare le novità e le innovazioni chiave dell'automotive. La giuria, formata da 23 esperti del settore e personalità del mondo dei media e dello spettacolo, ha premiato l'approccio integrato della Ferrari Luce: dall'architettura 100% elettrica alla gestione avanzata dell'energia, passando per la dinamica di guida, l'innovativo design e la nuova User Experience digitale.

La motivazione della giuria: «Il coraggio di spingersi oltre». Nel verbale di premiazione redatto da Auto Bild, la giuria ha sottolineato la portata visionaria del progetto: “Con la Ferrari Luce, Ferrari ha scelto di assumersi un rischio, sfidando le aspettative su come dovrebbe apparire una Ferrari, su quale dovrebbe essere la sua tecnologia propulsiva e su quali sensazioni dovrebbe offrire in questa nuova era digitale. Una scelta di questo tipo richiede coraggio, soprattutto per un Marchio che continua a registrare solidi risultati di business. Le reazioni sono state molto forti, ma la risposta dei clienti parla da sé. [...] Innovare significa avere la fiducia necessaria per portare un grande Marchio verso nuovi territori. È questo il coraggio che vogliamo riconoscere con il Volante d’Oro per l’innovazione.”

Esprimendo profonda soddisfazione nel ricevere il premio, John Elkann ha voluto dedicare il traguardo all'intero team aziendale: “In Ferrari, tradizione e innovazione convivono. Ferrari Luce incarna questa ambizione: un’espressione completamente nuova di Ferrari, radicata nella nostra storia e proiettata verso un futuro in cui tecnologia pionieristica, design ed emozioni di guida si incontrano. Questo premio celebra il coraggio di inventare, ma soprattutto appartiene alle nostre persone, il cui straordinario talento e la cui determinazione trasformano l’ambizione in realtà.”

Con la vittoria del Volante d'Oro 2026, Ferrari conferma la propria capacità di guidare la transizione verso la mobilità del futuro senza rinunciare all'eccellenza prestazionale e all'emotività che da sempre contraddistinguono la Casa del Cavallino Rampante.