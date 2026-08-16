Ferrari Luce da record, venduta all'asta a 40 milioni di dollari: è l'auto nuova più costosa della storia

Record mondiale per un'auto nuova venduta all'asta per l'esclusiva Ferrari Luce "Tailor Made". Nella cornice della celebre Monterey Car Week il modello unico, si legge in un comunicato Ferrari, «ha stabilito un record all'asta, raggiungendo la cifra di 40 milioni di dollari. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ferrari, e questo straordinario risultato rafforzerà ulteriormente il sostegno di lunga data del Cavallino Rampante ai programmi educativi globali, offrendo opportunità di apprendimento e supportando iniziative scolastiche per le generazioni future».

Asta record per modello Luce Tailor Made, raggiunti 40 mln dollari

Messa all'asta in collaborazione con RM Sotheby's, la prima Luce di serie è stata oggetto di un'accesa gara d'asta durante uno degli eventi più prestigiosi del mondo automobilistico. Questo risultato eccezionale arriva un anno dopo che Ferrari aveva stabilito il precedente record di 26 milioni di dollari con un esemplare unico della Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025.

«Creata grazie alla sinergia tra Ferrari Tailor Made e Ferrari Design Studio - sottolinea la nota - la 'Chassis 0' in Madreperla, con la sua finitura iridescente e semi-metallica, porta in ogni suo elemento il tema della luce, da cui prende il nome. La Luce 'Tailor Made' sottolinea l'avanguardia tecnologica di Ferrari, l'ampia innovazione in termini di design, materiali e colori, e la maestria artigianale». Tutti i fondi raccolti, ricorda la nota, saranno devoluti a sostegno di iniziative educative negli Stati Uniti e nel mondo.