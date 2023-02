Ferrari, ai dipendenti premio fino a 13.500 euro. Vigna: «Un riconoscimento a ciò che fanno tutti i giorni»

La Ferrari darà ai suoi 5.000 dipendenti per il 2022 un premio di competitività fino a 13.500 euro, in aumento del 12,5% rispetto all'anno scorso quando era stato di 12.000 euro. Lo ha reso noto l'amministratore delegato Benedetto Vigna. «Sono molto contento, è un riconoscimento a tutto quello che fanno tutti i giorni», ha commentato. Il premio è parametrato sui risultati aziendali e sulle presenze.

Ferrari volano i numeri, +13% a 939 milioni l’utile netto 2022. Risultati dell’anno sopra la guidance

Vigna: «Vogliamo tornare a essere competitivi in Formula 1»

Una delle quattro priorità della Ferrari riguarda il mondo della F1. «Vogliamo tornare a essere competitivi nel campionato», ha detto Vigna. «Un'altra priorità è continuare a sviluppare prodotti innovativi che consentano alle persone di divertirsi sempre di più con le nostre auto» ha spiegato dopo aver confermato il lancio di 4 modelli nel 2023, in linea con il piano di 15 nuovi lanci entro il 2026. «La terza priorità è continuare ad allargare la base dei clienti, la quarta aumentare il numero dei brevetti. Nel 2022 il numero dei brevetti che abbiamo depositato è 4 volte più alto del 2021».

«In Formula 1 - ha detto Vigna durante la conference call sui conti del 2022 - il nostro vantaggio competitivo è migliorato durante la scorsa stagione ed è stato incoraggiante per noi e per i milioni di fans vedere i nostri piloti conquistare più volte il posto sul podio. Chiaramente, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il premio finale e l'intera squadra, insieme a Fred, che recentemente si è unito a noi, sta lavorando incessantemente in quella direzione»