Ferrari presenta Luce al grande pubblico sabato 30 maggio alla Vela di Calatrava, “Un omaggio a Roma”

Per la prima volta nella sua storia, il Cavallino Rampante presenterà un suo nuovo modello in un evento aperto al grande pubblico, pensato come omaggio alla città. Sabato 30 maggio, i visitatori potranno partecipare gratuitamente a un percorso di scoperta della Ferrari Luce. L'esperienza immersiva, gratuita e fortemente voluta dall'Agenzia del demanio e da Roma Capitale, inizierà con un'esposizione delle componenti tecnologiche e di design delle vetture, con successivi momenti di approfondimento delle sue caratteristiche uniche. Al termine della visita, i partecipanti potranno ammirare da vicino anche altri modelli iconici della storia di Ferrari. A rendere ancora più suggestivo l'evento, a partire dalle ore 21 dei light show illumineranno l'architettura avveniristica dell'edificio.

L'iniziativa - sottolinea la casa di Maranello -riflette il forte rapporto tra Ferrari e Roma, dove il pilota Franco Cortese ottenne la sua prima vittoria nel 25 maggio 1947. Questo legame si è arricchito nel corso degli anni di importanti iniziative per la comunità locale. Fra le più recenti, il sostegno alle borse di studio per il Teatro dell'Opera, i cui studenti si sono esibiti in occasione della première, mentre lo scorso novembre Ferrari ha inaugurato con Save The Children uno spazio didattico all'Istituto Giuliano da Sangallo di Ostia Ponente, in collaborazione con l'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Per partecipare gratuitamente all’evento di sabato 30 maggio presso la Vela di Calatrava a Roma, è necessario registrarsi al sito eventoferrariveladicalatrava.com scegliendo, fino a esaurimento posti, un orario di ingresso fra le 16:30 e le 22:30.