Ferrari è pronta per il Motor Valley Fest 2025. Iniziative, talk ed esposizione di modelli per il Cavallino

Anche Ferrari sarà protagonista del Motor Valley Fest 2025, dedicato alle aziende ed ai marchi del distretto dei motori emiliano-romagnolo, che si svolgerà a Modena da giovedì 5 a domenica 8 giugno. La presenza del cavallino rampante si riscontrerà già dal convegno inaugurale, presso il Teatro Storchi alle ore 9.00 del 5 giugno, al quale parteciperà Benedetto Vigna, Ferrari chief executive officer. Alle 14.30 della stessa giornata, al Teatro del Collegio di San Carlo sarà la volta del Talent Talk «Ferrari, Valori e Carriere», mentre alle 16.30, ci sarà la tavola rotonda intitolata «Designing the future: innovazione, tecnologia e sostenibilità nel mondo delle vetture high-performance» con Flavio Manzoni, Ferrari chief design officer, presso il Complesso San Paolo.

Il brand di Maranello sarà presente con figure rappresentative, sempre nel Complesso San Paolo, nelle attività del 6 giugno, tra cui il talk sulle vetture d'epoca. Non mancheranno modelli in esposizione, come la F80 in Piazza Roma, mentre al Museo Enzo Ferrari il pubblico potrà ammirare le varie Roma, Roma Spider, Purosangue, 296 GTB, 296 GTS, 12Cilindri e 12Cilindri Spider, oltre alla 499P del 2024. Nella stessa location, aperta dalle 9.30 alle 19.00, ci sarà l'inaugurazione dell'esposizione fotografica temporanea dedicata alla Klemantaski Collection, una delle raccolte di fotografie racing più importanti al mondo scattate dal leggendario Louis Klemantaski.

Mentre, sabato 7 alle 11.00, a titolo gratuito e su prenotazione, per i soli visitatori del MEF, sarà possibile assistere al momento di incontro «Supercar Taks» in cui verranno raccontati i segreti di vetture iconiche come GTO, F40 e LaFerrari. Sempre sabato il MEF resterà aperto in via straordinaria fino alle 24.00; domenica 8, invece, ospiterà a partire dalle 14.00 attività per bambini fino ai 12 anni. Le attività dei clienti sportivi del brand saranno divulgate in Piazza Roma da Federica Santoro, head of XX and Monoposto Heritage Programmes, dalle ore 15.00 di sabato 7 giugno, da un palco in cui ci sarà anche una FXX-K Evo in esposizione.