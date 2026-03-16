Ferrari protagonista all'asta di Amelia Island, 18,4 milioni per una 250 GT SWB California Spider

Tricolore grande protagonista ad una delle prime grandi aste del 2026, quella organizzata da Gooding Christie's al Concorso di Amelia Island.in Florida, evento che ha visto la vendita di 148 lotti su 155, per un totale di oltre 72,67 milioni di dollari. A dominare la scena, come ormai è abitudine, è stata una Ferrari, in particolare una 250 GT SWB California Spider del 1962, uno dei soli 37 esemplari di California Spider SWB costruite con fari carenati e realizzata in un esclusivo colore azzurro metallizzato per essere esposta al Salone Internazionale dell'Auto di New York. Con un prezzo di aggiudicazione di 18,4 milioni di dollari, questo 'gioiello' del Cavallino non solo si è collocata al primo posto della Top Ten dell'evento ma è anche diventata l'auto più costosa mai venduta nella storia dell'Amelia Island Concours d'Elegance.

Non stupisce nemmeno che al secondo posto dell'asta si sia piazzata una Ferrari 212 Export Spider del 1951 venduta a 3,415 milioni di dollari, accompagnata nella Top Ten da altre tre rarità di Maranello, cioè una 750 Monza del 1955 (al quinto posto con 3,085 milioni), una 275 GTB/4 del 1967 (sesta con 3,030 milioni) e una 250 GT Lusso del 1963 (decima nelle prime dieci auto più costose con un prezzo di aggiudicazione di 1,765 milioni). La notizia arrivata da Amelia Island che più inorgoglisce l'Italia è forse quella che in questa classifica milionaria il Tricolore è rappresentato da altre due eccellenze del nostro heritage, una Lamborghini Miura P400 S del 1969 che è stata venduta per 2,59 milioni (settima nella Top Ten) ed una splendida Alfa Romeo 6C 1750 Serie V Gran Sport del 1932 che con 1,957 milioni si è inserita al nono posto. Tra le 'non italiane' hanno ottenuto importanti risultati una Porsche Carrera GT del 2005 battuta a 3,112 milioni (quarta) e una Mercedes-Benz 300 SL Gullwing del 1957 che ha raggiunto i 2,012 milioni (ottava).

La vera sorpresa - e unica auto a Stelle e Strisce di questa asta storicamente affollata di vetture americane da collezione - è stato il terzo posto ottenuto da una monoposto Miller Special a trazione integrale del 1932 (unico esemplare esistente di questo tipo) che prese il via alla 500 Miglia di Indianapolis di quell'anno. Il risultato dell'asta, 3,305 milioni (che la colloca al terzo posto nella classifica delle vendite milionarie) ha superato abbondantemente la stima fatta dagli esperti di Gooding Christie's che nel preparare il catalogo dell'evento di Amelia Island l'avevano valutata al massimo 2 milioni.