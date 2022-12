Ferrari Purosangue si rifà il look da Dmc. Indossa un Body kit in fibra di carbonio con passaruota più ampi e doppio spoiler

La Ferrari Purosangue è stata oggetto delle attenzioni del tuner Dmc, che ha realizzato un kit estetico per la vettura a ruote alte del Cavallino Rampante. Certificati dal Tuv, tutti gli elementi, costruiti mediante l’utilizzo della fibra di carbonio, rispettano elevati standard di sicurezza. Al momento, il body kit in questione non è ancora pronto, ma l’azienda ha diffuso le immagini della Purosangue con tutte le modifiche griffate Dmc. Rispetto al modello di serie, dal design elegante e regale, la versione del tuner teutonico appare ulteriormente muscolosa per via dei passaruota più ampi e del doppio spoiler posteriore formato dall’elemento sul portellone e da quello al di sopra dei gruppi ottici.

Dalle immagini si nota la presenza di cerchi in lega di colore nero che, insieme ad altri dettagli, spiccano sulla livrea rossa della Purosangue immortalata da ogni angolazione. Attualmente non sono state diffuse indicazioni in merito ad un eventuale intervento sul V12 aspirato che trova spazio sotto l’ampio cofano della vettura a ruote alte di Maranello. D’altra parte, la potenza della versione di serie è già abbondantemente generosa considerati i 725 CV erogati dal propulsore aspirato da 6,5 litri. Il costo delle modifiche parte da circa 18.500 euro e può arrivare a poco più di 24.000 euro.