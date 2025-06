A Ferrari il Red Dot: Best of the Best 2025 per 3 modelli. Trionfano la F80, la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider

Ai Red Dot Awards 2025 Ferrari ha conquistato il massimo riconoscimento nel campo del design per tre delle sue vetture: la F80, la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider. Questi 3 modelli sono stati premiati con il Red Dot: Best of the Best, nella categoria Product Design. Così, oltre che per l'hypercar ibrida F80, spinta dal 6 cilindri che deriva dal propulsore della 499P due volte trionfatrice alla 24 Ore di Le Mans, è stato premiato l'estro creativo della Casa di Maranello e del suo centro stile diretto da Flavio Manzoni anche per la nuova interpretazione di un concetto caro alla tradizione del brand: quello della granturismo spinta dal V12 montato anteriormente.

I premi, che vantano una storia ultrasettantennale, saranno consegnati durante una cerimonia che si terrà l'8 luglio a Essen, in Germania, ed andranno ad aggiungersi ai 31 Red Dot Award ricevuti dal marchio negli ultimi undici anni. Riconoscimenti che sottolineano la capacità dei designer Ferrari di esprimere linguaggi stilistici innovativi mantenendo sempre una perfetta fusione tra estetica e funzionalità, in base al principio fondamentale del DNA del brand.