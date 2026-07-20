Ferrari: “Si chiama Luce perché illumina la strada verso il futuro”. Un passo avanti nella strategia multienergetica del Cavallino

La prima elettrica Ferrari si chiama Luce “perché illumina la strada verso il futuro”. Così è stato spiegato dalla casa del cavallino rampante, che con questa novità fa un passo avanti nella strategia multienergetica annunciata sin dal 2022 e poi confermata in varie occasioni, in ossequio al principio di neutralità tecnologica che vede l’elettrificazione come uno dei percorsi da seguire. Nel piano rientrano anche i progressi sull’ibrido simboleggiati dai successi nel WEC 2025 e progetti audaci come il Ferrari Hypersail, laboratorio di ricerca e innovazione nel campo della vela.

La qualità della vita a bordo è uno dei pregi della prima ammiraglia della storia Ferrari. E al di là dei materiali di pregio e delle varie comodity, spiccano dotazioni come l’Audio Signature esclusiva, un’identità acustica unica, frutto di anni di ricerca e sviluppo: 5 preset (Studio, Concerto, Immersivo, Opera, Elettronica) e la modalità Solo ottimizzano l’ascolto su ogni seduta. L’impianto audio High-End consta di 21 altoparlanti ingegnerizzati e integrati per la massima resa acustica. L’amplificazione è a 24 canali e 3000 W, con amplificatore dedicato.

Il prezzo della Ferrari Luce è stato fissato in 550.000 euro, ma si può salire di molto mettendo mano a una lista di dotazioni extra molto ampia, compresa la possibilità di scegliere colori diversi dagli standard. Che sono – a parte la novità dell’azzurro La Plata – in linea con la tradizione del marchio: rosso Dino, rosso Fiammante, giallo Luce e bianco Artico. A Maranello tengono a far sapere che “lo speciale giallo sviluppato ad hoc, in particolare, si ispira allo storico giallo del logo Ferrari che caratterizza anche i coprimozzo e la parte centrale del volante”.