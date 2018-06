Ferrari V8 Turbo miglior motore degli ultimi 20 anni. Engine of The Year Awards per 488 Pista

MARANELLO - L’ultima versione del V8 turbo Ferrari, che equipaggia in varie forme tutte le vetture della Casa di Maranello con motore 8 cilindri, è stata nominata miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Nel 20/o anniversario del premio la Ferrari ha ricevuto sei riconoscimenti, numero più alto mai raggiunto in un anno da un costruttore, portando a 27 il totale dei premi vinti, stabilendo un record tra i produttori di auto sportive.

Oltre al riconoscimento principale di motore dell’anno, il V8 da 3,9 litri e 720 cv della nuova Ferrari 488 Pista ha primeggiato anche nelle categorie "Da 3 a 4 litri" e "Performance Engine" e ha ricevuto la nomination speciale “Best of the Best”, da 68 giudici internazionali chiamati a votare il motore migliore tra tutti i vincitori degli ultimi 20 anni. Anche il V12 naturalmente aspirato da 6,5 litri e da 800 cv della 812 Superfast ha vinto nella categoria "Oltre 4 litri" e "Best New Engine".