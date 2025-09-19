Ferrari XX programme, da 20 anni in pista tra emozioni e test. Sessioni per clienti a partire dal 2005 con la FXX

In concomitanza della penultima tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, nel corso dell'evento denominato Ferrari Racing Days, che si terrà in questo weekend, scenderanno in pista, sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, anche le vetture laboratorio appartenenti al cosiddetto XX programme, che è arrivato al suo 20esimo anno di attività. La prima auto utilizzata dai selezionati clienti Ferrari che hanno avuto la possibilità di svolgere anche il ruolo di collaudatori sulle piste più iconiche del globo, nel 2005, è stata la FXX, realizzata sulla base della Enzo.

Questa aveva un'aerodinamica decisamente più spinta del modello stradale, una massa scesa a 1.150 kg ed una potenza portata a ben 850 CV. Successivamente fu utilizzata la 599XX, con motore centrale anteriore, forte del sistema aerodinamico «Actiflow». Con la FXX K, da 1.036 CV di potenza e con ben 500 kg di deportanza, si tornò la motore centrale. In ogni caso, i clienti collaudatori, per gestire al meglio il potenziale di queste auto e poter contribuire all'evoluzione della tecnologica, hanno la possibilità di usufruire di un servizio di coaching di guida, di supporto psicologico, e persino di consulenza in materia di forma fisica e alimentazione. Sul sito della casa di Maranello si apprende che molti dei clienti iniziali fanno ancora parte del programma, che alcuni hanno cambiato vettura ed altri sono passati al campionato GT.