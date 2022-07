Ferruccio Lamborghini entra nella Automotive Hall of Fame. Istituto americano ospita il “gotha” dell’automobilismo mondiale

BOLOGNA - Ferruccio Lamborghini, il leggendario fondatore della casa bolognese, entra nella “Automotive Hall of Fame”, istituto e organizzazione no profit che celebra il “gotha” dell’automobilismo mondiale rendendo omaggio ai leader e agli innovatori che hanno segnato il settore, con il loro ingegno, il loro carisma e il loro impegno. Alla cerimonia di ingresso ha partecipato Andrea Baldi, amministratore delegato di Automobili Lamborghini Americas.

La lastra di marmo con la firma di Ferruccio Lamborghini è stata collocata nella ‘Hall of Honor’ dell«Automotive Hall of Famè: il luogo in cui i visitatori rendono omaggio agli uomini e alle donne le cui innovazioni nel campo automobilistico hanno cambiato il mondo e rivoluzionato il modo di vivere degli abitanti del pianeta. Fondata nel 1939, la ‘Automotive Hall of Famè ha finora reso omaggio a 757 persone provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto un impatto sul settore automobilistico e della mobilità, influenzandoli fortemente. L’istituto, aperto al pubblico, si trova Dearborn, in Michigan, nell’area metropolitana di Detroit ed è visitabile anche online all’indirizzo automotivehalloffame.org o su Facebook e Instagram.