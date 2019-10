Festival Porsche 2019, debutto Taycan al Teatro Galli. In “scena” con ad Porsche Italia Innocenti

RIMINI - Grande successo per la serata di gala organizzata ieri a Rimini da Porsche Italia nella splendida cornice del Teatro Galli - inaugurato nel 1857 su progetto dell'architetto Luigi Poletti e completamente ristrutturato nel 2018 - alla presenza di centocinquanta fra clienti e titolari di Centri Porsche. L'evento, che ha preceduto l'apertura del Porsche Festival 2019 in programma oggi e domani all'Autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico, è stato presentato dall'AD di Porsche Italia Pietro Innocenti e dalla 'signora della Formula 1' la giornalista di Sky Federica Masolin. Ospite d'onore il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, già presidente della provincia di Rimini dal 2014 al 2018. Nel ringraziare il sindaco Gnassi e tutti i suoi collaboratori ''che ci hanno consentito di realizzare un evento unico nel suo genere aprendoci le porte di un tempio della cultura e della musica come il Teatro Galli'' l'AD di Porsche Italia ha sottolineato di essere ''cresciuto in questa magnifica città, in una regione che da sempre è terra di motori. Qui la passione si sente ovunque e per questo motivo ci tenevamo ad organizzare la quinta edizione del Festival proprio in Emilia Romagna''.



L'evento di Rimini è stato anche l'occasione per anticipare i contenuti del Porsche Festival 2019, che negli anni si è trasformato - lo ha detto Innocenti - ''in un evento che abbraccia tutti, un modo per trovarci e condividere una passione che ci accomuna. Ogni anno cerchiamo di aggiungere attività in più, sempre più esclusive, esperienze che si possono vivere solo in questo grande contenitore di eventi''. Tra le novità, che si aggiungono oggi e domani alla penultima tappa della Carrera Cup, con la prima gara in notturna, e alla EsportsCarrera Cup - primo campionato virtuale al mondo - c'è la presenza della monoposto ufficiale Porsche che gareggerà per la prima volta in Formula E a partire della fine di quest'anno. Attesi all'Autodromo di Misano anche numerosi vip e ospiti speciali, come l'ex allenatore Fabio Capello e l'attore Marco Bocci, amato protagoniste delle serie televisive Romanzo Criminale e Squadra Antimafia. In chiusura della serata a Rimini, in una suggestiva scenografia, il Teatro Galli ha 'messo in scena' il debutto nazionale la Taycan, prima Porsche 100% elettrica. A scoprire l'auto, subito attorniata dagli ospiti ansiosi di conoscerne gli innovati contenuti, Pietro Innocenti e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi.