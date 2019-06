Fia vara Giochi Del Motorsport, il via a Roma dal 31 ottobre al 3 novembre

Dal 31 ottobre al 3 novembre prossimi Roma sarà la sede della prima edizione dei "Giochi del motorsport", una nuova iniziativa varata dal Consiglio della Federazione internazionale dell'automobile. Si tratta, fa sapere la Fia, di una "competizione per nazioni che include sei categorie: GT, Turismo, Formula 4, drift, kart slalom ed eSport. Ogni competizione prevederà medaglie d'oro, argento e bronzo e una classifica per nazioni". Non sono stati forniti, al momento, altri particolari nè sulla sede delle gare, nè su come sarà organizzato l'evento, ma la Fia ha assicurato che tutto verrà chiarito a breve.

Nella stessa riunione è stata confermata Roma come sede anche per il 2020 di una tappa del campionato di Formula E (la gara è in programma per il 4 aprile), ma soprattutto è stata fatta slittare a fine ottobre la definizione dei nuovi regolamenti riguardanti la Formula 1 che entreranno in vigore dalla stagione 2021. Si è così voluto concedere più tempo a tutti i soggetti coinvolti, Liberty media, team e anche piloti, per trovare un accordo, visti i tanti dubbi emersi anche nelle ultime riunioni.Secondo le norme attuali, sarebbero necessari 18 mesi tra l'approvazione e l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, ma la proroga va incontro alle sollecitazioni dei top team quali Ferrari e Mercedes.