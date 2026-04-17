Fiamme e sospetti: la tecnologia delle batterie BYD evita una tragedia nell'incendio scoppiato in Cina

Appena partono le immagini di un incendio e ci sono di mezzo auto elettriche, il verdetto sembra già scritto: “colpa delle batterie”. Facile, immediato, perfetto per il dibattito social. Peccato che, nel caso del deposito BYD andato a fuoco in Cina, la storia sia un’altra. Le verifiche tecniche hanno evidenziato come tutto sia partito da un cantiere in fase di ristrutturazione. Tradotto: condizioni ideali per un incidente. Ed è proprio durante questi lavori che è partito il rogo iniziale. Un po' come è successo a Notre Dame nel 2019.

Le auto? Coinvolte dopo, non prima. Le esplosioni viste nei video? Effetti collaterali inevitabili, non la causa. E qui arriva il punto che ribalta la narrazione. Le batterie BYD, le Blade Battery al litio-ferro-fosfato (LFP) che BYD ha sviluppato in 29 anni di innovazione riconosciute per essere le batterie più sicure al mondo per veicoli elettrici e ibridi, hanno evitato una tragedia.

Perché hanno rispettato gli standard tecnologici con cui sono state sviluppate. Ovvero l’ennesima conferma, dopo aver superato senza danni uno dei test più estremi del settore: il “Nail Penetration Test”. Ovvero una perforazione diretta che simula un incidente serio. Risultato? Niente fiamme, niente fumo, temperature sotto controllo. E non solo: queste batterie hanno retto anche a schiacciamenti, piegature, forni a 300 gradi e sovraccarichi fuori scala senza trasformarsi in ordigni.

A questo punto la domanda scomoda è un’altra: e se in quel deposito ci fossero state auto tradizionali termiche o, peggio, a gas, o anche auto elettriche tradizionali con batterie agli ioni di litio? Il copione sarebbe stato molto diverso. Esplosioni immediate, propagazione più violenta, potenzialmente anche vittime. Invece no. Nessun morto. E un incendio che non ha avuto conseguenze rilevanti. A questo si aggiunge un ulteriore elemento: la riduzione delle emissioni nocive durante la combustione, tema rilevante soprattutto in contesti urbani o ad alta densità.

Nel complesso, quanto emerso finora suggerisce una lettura più attenta dell’episodio. Pur nella gravità dell’accaduto, la tecnologia della Blade Battery di BYD ha garantito, anche in condizioni estreme, livelli di stabilità e sicurezza più elevati rispetto alla percezione comune. Un aspetto che contribuisce a dare una lettura più precisa al dibattito pubblico su rischi e benefici della mobilità elettrica.