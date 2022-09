“Fiat 131 Abarth. Le vetture da corsa che hanno fatto la storia”. Evoluzione tecnica e glorie sportive nell'opera di Franco Carmignani

La Fiat 131, nata come “pacifica” automobile per la famiglia, seppe trasformarsi in una formidabile vettura da corsa, che in questa monografia viene raccontata anche attraverso la testimonianza dei tecnici che contribuirono alla sua realizzazione e dei numerosi piloti e navigatori che la portarono in corsa. Al primo ambito appartiene l’ing. Sergio Limone che fece parte del team di tecnici chiamati a definire il progetto 131 Abarth Rally. Nel secondo gruppo figurano invece nomi altisonanti come quelli di Maurizio Verini, Michèle Mouton, Gigi Pirollo, Fabrizio Tognana, Dario Cerrato, Lucky Battistolli, tutti personaggi che, a diversi livelli, contribuirono a rendere la Fiat 131 Abarth una fra le vetture da rally più gloriose di sempre con tre titoli iridati in bacheca: nel 1977, 1978 e 1980, il titolo italiano e quello spagnolo, la Mitropa Rally Cup . Il “Trentuno”, come lo chiamavano piloti e addetti ai lavori ha corso anche in pista e in salita.

Tutta l'evoluzione tecnica e le vicende sportive di questa gloriosa quanto "inaspettata" auto da rally racchiuse in un libro scritto da Franco Carmignani già autore della storia del Campionato italiano Rally e degli annuari Rallyrama.

Edito dalla Giorgio Nada editore il nuovo volume, che appartiene alla Collana: Le vetture da corsa che hanno fatto la storia. Si presenta nel Formato: cm. 24.3x27 - Pagine: 144 - Foto: centinaia in b/n e a colori - Cartonato - Testo: italiano-inglese -