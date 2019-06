Fiat 500, il 22-23 giugno raduno d’epoca del Club Italia alla Reggia di Caserta

CASERTA - “A Corte in 500”. E’ questo il tema scelto dagli organizzatori del Fiat 500 Club Italia (21.000 soci sparsi nel mondo) per il raduno nazionale in programma il 22 e 23 giugno a Caserta, all’interno della storica reggia vanvitelliana abitata a suo tempo dai Borbone, oggi patrimonio dell’Unesco e sito monumentale tra i più visitati. Al raduno parteciperanno almeno 200 equipaggi, tutti impegnati a diffondere il culto per la storica utilitaria che ha contribuito a motorizzare l’Italia dagli anni Cinquanta in poi, diventando nel tempo un impareggiabile simbolo del Made in Italy.

Il programma prevede grande attenzione agli aspetti culturali e storici, tanto che le signore attese a bordo delle piccole auto storiche dovranno vestirsi con abiti d’epoca, per adeguarsi nel migliore dei modi al tema “A Corte in 500”. In questa ottica verrà data particolare importanza anche alle “Vie della Seta”, con visite guidate al museo e alla fabbrica di San Leucio, che tradizionalmente ha fornito tessuti alle corti regali europee del ‘700 e ‘800.

La sera di sabato 22 è prevista una cena di gala a tema allietata da musiche e canti della tradizione campana, mentre nel foyer del locale sarà visitabile una mostra fotografica di Enzo Iamunno, che ha immortalato alcune signore vestite da cortigiane all’interno di alcune delle 500 che parteciperanno al raduno. La domenica le auto la faranno da padrone, con una esposizione classica delle 500. Una iniziativa speciale verrà dedicata invece al modello Gamine, la due posti scoperta in stile Vintage della carrozzeria Vignale. A tal proposito l’organizzazione ha lanciato un appello: “Quante Gamine a Corte?” Una vera e propria chiamata alle armi per stabilire il record di presenze che verrà attestato dai massimi esponenti del Fiat 500 Club Italia.